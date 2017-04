Quatro homens são presos por furto no Centro

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado Aldeney Goes, titular da unidade policial, cumpriu, na manhã desta quarta-feira (5), durante a operação “Tolerância Zero”, quatro mandados de prisão preventiva por furto em nome de Istelito Barros Ferreira, 30; José Carlos Antônio da Silva Junior, 19; Marcos Serrão da Costa, 31, e Railson da Silva Franco, 33. Os infratores foram interceptados em via pública, no Centro da capital.

De acordo com a autoridade policial, a ordem judicial em nome de Marcos foi expedida no dia 14 de março deste ano, pelo juiz Luís Carlos Valois, da Vara de Execuções Penais (VEP). Já os mandados em nome de Istelito, José e Railson foram expedidos nesta quarta-feira (5), pela juíza Mirza Telma de Oliveira Cunha, do Plantão Criminal.

“O objetivo da operação é impedir que indivíduos que já praticaram crimes contra o patrimônio voltem a delinquir nesta região da cidade, em clara afronta à garantia da ordem pública”, argumentou o delegado.

O titular do 24º DIP ressaltou, ainda, que os infratores estariam envolvidos em diversos crimes ocorridos no Centro de Manaus. “A última ação deles foi um furto qualificado. Na ocasião, furtaram uma oficina de motores. Do local levaram cerca de R$ 20 mil em produtos. Pelo fato de residirem no Centro, aproveitam para cometer furtos durante a madrugada”, esclareceu Goes.

Istelito, José Carlos, Marcos e Railson foram indiciados por furto e ao término dos procedimentos cabíveis realizados no prédio do 24º DIP serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irão permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria