Quatro homens são presos com 690 Kg de drogas no rio Juruá

Quatro homens foram presos com 690 kg de drogas, entre cocaína e skunk, em uma embarcação, no rio Japurá, nas proximidades do município de Maraã (a 634 Km de Manaus). O quarteto foi preso no último sábado (1º), mas a Policia Federal só divulgou as informações sobre o caso nesta segunda-feira (3).

De acordo com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da PF, o material ilícito estava armazenado no convés do barco pesqueiro.

Conforme a PF, os quatros suspeitos são brasileiros. Ainda segundo os federais, a droga era de origem colombiana.

O quarteto foi indiciado por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Eles foram levados para o presidio de Tefé (a 523 Km da capital), onde ficarão à disposição da justiça.

