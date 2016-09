Quatro dias antes da eleição, Marcos Rotta conversa com moradores do Zumbi

O bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste da capital, recebeu nesta quarta-feira (28) a caminhada do candidato a vice de Artur Neto (PSDB), deputado Marcos Rotta (PMDB). Alguns moradores receberam o prefeiturável e confirmaram o voto na coligação ‘Por Uma Só Manaus’.

Marcos Rotta percorreu toda a rua Doutor Daniel, umas das principais do bairro Zumbi 2. Durante o percurso o candidato conversou com os moradores, ouviu as demandas, trocou ideias e falou sobre as propostas da coligação.

“Nós sabemos o caminho, e com certeza a Manaus que queremos vai ficar muito melhor com a participação direta da sociedade no planejamento. Eu e Artur sabemos disso, e por isso estamos indo ao encontro das pessoas para ouvi-las”, disse Rotta.

