Quase R$ 50 mil são furtados de igrejas católicas durante a madrugada em Manaus

Mais uma igreja foi arrombada e teve equipamentos furtados em menos de 48 horas. Dessa vez foi a Paróquia Cristo Redentor, localizada na Avenida O, bairro Alvorada 3, Zona Centro-Oeste. Os suspeitos levaram equipamentos de informática e som que estão avaliados em aproximadamente R$ 37 mil. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (04).

De acordo com a coordenadora da Paróquia, Josy Cunha, os bandidos entraram pela porta lateral e foram até a secretária, de onde conseguiram desmontar e roubar todos os aparelhos de som que estavam na sala, além de um projetor e notebooks.

“Eu recebi uma ligação por volta das 5h da manhã, de pessoas que pegam rota em frente à paroquia. Fui até lá e encontrei todas as salas arrombadas foi quando percebemos que estavam faltando vários objetos. Acionamos a polícia militar e fomos orientados a fazer um boletim de ocorrência, no 10° DIP”, relatou a coordenadora.

O caso foi transferido para a delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), no mesmo bairro.

Outro caso

A Igreja Comunidade Santa Luzia, localizada na rua Bela Vista, bairro Redenção, também teve vários objetos furtados na madrugada da última segunda-feira (3). Segundo informações da coordenadora da igreja, os bandidos pularam o muro e quebram a grade de uma janela e entraram.

Ainda de acordo com a coordenadora, os bandidos reviraram todos os cômodos da igreja e levaram dois amplificadores de som, um aspirador de pó, dois violões e um retroprojetor que era usado durante as missas. O prejuízo que igreja teve com o furto foi de R$ 10 mil.

Elias Pedroza

EM TEMPO