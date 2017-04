Quase mil pessoas já deixaram capital para passar feriado em municípios da RMM

Pelo menos 900 pessoas já saíram da capital pela rodoviária de Manaus Engenheiro Huascar Angelim, entre os horários de 6h e 12h, nesta quinta-feira (13), para aproveitar o feriado de Semana Santa. O indicativo é da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas (Arsam).

De acordo com o chefe de fiscalização do órgão, Erick Edelman, os 22 horários da manhã disponíveis para viagem no primeiro dia da ‘Operação Semana Santa’ permaneceram, mas o número de passageiros dobrou. “Em dias normais, a média de 20 passageiros em cada horário de saída dos veículos. No feriado, esse número aumentou em 100%. Estamos com a média, só nessa manhã, de 41 a 42 pessoas em cada um desses horários, tendo mais de 900 pessoas fora da cidade”, informou.

Edelman afirma que há possibilidade de aumentar o número de veículos pela parte da tarde, caso o fluxo de passageiros continue sendo intenso. “Caso aconteça, as empresas estão autorizadas a colocar mais veículos e acrescentar outros horários de saída”, completou.

Os principais destinos nessa manhã foram Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) e Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital). A Arsam estima que mais de 20 mil passageiros sairão de Manaus utilizando o sistema de transporte regular, durante o feriado da Páscoa.

A dona de casa Maíva da Silva, 45, vai passar o feriado no município de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus). “Compramos um sítio em Novo Airão e estou indo passar a Páscoa com meu esposo e meu filho”, disse. A pedagoga Rosimar Maciel, 48, vai aproveitar para visitar a família em outro município. “Estou indo para Manacapuru passar o feriado com meu pai e tios. Devido a rotina nem sempre viajo para lá, resolvi fazer uma surpresa para eles”, revelou.

A autônoma Valdeneize da Silva, 38, passará a Páscoa em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros da capital) com as três filhas. “Morava em Presidente Figueiredo e vínhamos passar a Páscoa em Manaus. Nesse ano estamos fazendo o caminho inverso”, comentou.

O taxista Marcelo de Castro, 42, trabalha há 18 anos com transporte de passageiros em trajetos intermunicipais. Para ele, o movimento nesse ano está melhor que nos anos anteriores. “Geralmente faço uma viagem por dia, dependendo para qual municípios vou. Iranduba ou Rio Preto da Eva são próximos e posso fazer duas, mas neste ano a movimentação está ótima”, contou.

Operação

Hoje, a Arsam iniciou a “Operação Semana Santa” para garantir a segurança e regularidade da entrada e saída de pessoas da capital. A ação conta com a participação de 50 servidores, atuando na fiscalização da prestação de serviço de transporte intermunicipal. Esses agentes, estão distribuídos estrategicamente na rodivária, nas rodovias AM-010 e BR-174 e na ponte Jornalista Phelippe Daou (a antiga ponte Rio Negro). Serão fiscalizados a documentação e itens de segurança dos veículos, lotação de passageiros, cumprimento de horários e gratuidades obrigatórias por lei.

Durante o mesmo período do ano passado, foram registradas nas principais saídas de Manaus, aproximadamente 5 mil veículos dentre ônibus, vans, micro-ônibus e táxi. Para esse ano a média deve permanecer no mesmo quantitativo.

As fiscalizações são de modalidade fixa e volante e estarão ocorrendo, principalmente, em períodos noturnos com objetivo de coibir o transporte clandestino, garantindo assim a segurança dos trajetos durante o feriado prolongado.

Reclamações

A Arsam ainda orienta que quaisquer irregularidades que possam presenciar durante a prestação do serviço deveram ser encaminhadas aos fiscais, registradas na Ouvidoria do PAC São José do UAI Shopping ou através do 0800 280 8585.

Bárbara Costa

EM TEMPO