Quase metade dos turistas estrangeiros diz que Manaus não atende as expectativas, aponta Fecomércio

Para uma cidade com mais de dois milhões de habitantes e situada no centro da maior floresta tropical do mundo, conhecida mundialmente pelo seu potencial turístico e pelo ecoturismo, receber a aprovação de apenas 51,7% dos turistas estrangeiros que vieram a Manaus, é muito abaixo do que desejam os representantes do setor turístico. Segundo dados do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (Ifpeam), 48,3% disseram que a capital amazonense não atendeu as expectativas e que provavelmente não vão recomendar a cidade como rota turística.

Na visão dos turistas, gerente e empresários do setor turístico, as maiores dificuldades para se visitar a capital amazonense se dão pela falta de infraestrutura do município, ausência de eventos culturais e empresariais, melhor divulgação do município no Brasil e no exterior, falta de incentivos fiscais e infraestrutura aeroportuária. Entre os setores que apresentaram mais insatisfação são: transporte público (24,2%), limpeza pública (24,1%), asfaltamento (20,7%), serviço de taxi (20,7%) e segurança pública (17,2%).

Na análise da expectativa de retorno a Manaus, a maioria dos turistas brasileiros respondeu que certamente voltarão à cidade. Os dados foram superiores dos turistas estrangeiros e ficou com 61,6% de aprovação.

Entre os motivos que fizeram os turistas estrangeiros visitarem Manaus estão: os esportes e aventuras (65,4%), seguidos da arquitetura (46,2%), fauna e flora (46,2%), rios e cachoeiras (30,8%), folclore (30,8%) e trilhas na selva (23,1%).

Economia

O turismo em Manaus reveste-se em resultados positivos para a economia local. Quanto maior a aprovação da estada, mais os turistas se predispõem a gastar no comércio local. Segundo a pesquisa, o turista nacional pretende gastar R$ 601,00 a R$ 1.200,00, com percentual de 36,1%. Já o turista estrangeiro pretende gastar menos de U$ 251,00, cerca de R$ 813,50, com percentual de 48,3%.

Pesquisa

A pesquisa foi realizada no mês de setembro de 2016 e analisa o comportamento do turismo na Região Metropolitana de Manaus. Foram feitas 385 entrevistas, sendo 158 com turistas nacionais e 227 com estrangeiros. O objetivo é traçar o perfil do turista que visita a região e, ao mesmo tempo, conhecer suas opiniões sobre os serviços prestados por profissionais e estabelecimentos ligados aos setores de hotelaria, restaurantes, transporte e etc.

Cidades mais visitadas

De acordo com os entrevistados, as cidades que pretendiam visitar no Amazonas além de Manaus são Presidente Figueiredo e Novo Airão. Sendo que os turistas de origem nacional optaram pela ‘cidade dos botos’ e os turistas estrangeiros (36%) preferiram a ‘terra das cachoeiras’.

Perfil turistas

A maioria dos turistas estrangeiros é do sexo masculino (72,4%), tem idade entre 36 e 50 anos (55,6%), é casado (50,0%), tem nível superior ou pós-graduação (79,3%) e é empresário (27,6%). Já os turistas nacionais eram na maioria do sexo feminino (51,8%), a faixa etária de 26 a 35 anos (32,3%), a maioria era casado (61,0%), tinha ensino superior ou pós-graduação (72,3%).

Cruzeiros

Apesar da maioria dos turistas utilizar o avião como meio de transporte para chegar na cidade, cerca de 82,9% do total, o transporte fluvial (13,5%) vem recebendo incentivos para aumentar o fluxo de visitantes. Exemplo disso é a nova temporada de cruzeiros 2016/2017, que inicia no próximo dia 11 de novembro com a chegada do navio Sirena, com 1.084 turistas americanos e canadenses a bordo. O Amazonas vai receber nesta temporada mais de 24 mil turistas em 20 navios de origem estrangeira, na sua maioria de turistas norte-americanos e ingleses.

A Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) e a Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança (Seagi/CICC), divulgam nesta sexta-feira (4), o resultado da ‘Pesquisa Socioeconômica da Temporada 2015/2016 de Cruzeiros Marítimos’. Único dado relatado com antes da coletiva é que os turistas, sendo 97% dos visitaram Manaus na última temporada de cruzeiros, aprovaram o esquema de segurança montado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP).

Ainda durante a coletiva, a Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança vai divulgar o plano de segurança para a nova temporada.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO