Quase metade da população brasileira não fez turismo no país, aponta pesquisa

Em uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo, durante uma semana no mês de março deste ano, apontou que 44,4% dos brasileiros nunca viajou a turismo pelo Brasil. De acordo com a pasta, um pacote de medidas incluso no projeto ‘Brasil + Turismo’ vai fortalecer o setor.

Mesmo sendo repleto de pontos turísticos para serem visitados, apenas 49,4% da população conseguem realizar o feito, na maioria das vezes, de carro, que aparece na pesquisa com 39,5% em relação à maneira de viajar. O índice para voos é de 20,6%.

Os 49,4% também correspondem àquelas pessoas que conseguem viajar pelo menos uma vez por ano. Semestralmente, o número cai para 13,8%.

O ministro do turismo, Marx Beltrão, acredita que as novas medidas do ‘Brasil + Turismo’ vão intensificar o setor no país.

“Acredito que com o melhor aproveitamento turístico das orlas, o aumento do número de voos e a melhoria na qualidade do atendimento aos turistas, algumas medidas propostas dentro do Brasil + Turismo, teremos um número maior de brasileiros viajando pelo país”, disse.

Viagens à trabalho

Apenas um em cada quatro brasileiros já viajou a trabalho pelo Brasil e esse tipo de viagem não é tão frequente. Segundo 28,2% dos entrevistados elas são raras ou sem frequência e 18,7% disseram que elas ocorrem uma vez por ano.