Quase dois anos após crime, homem é preso no Cidade de Deus

Um homem identificado como Dyomark de Souza Cunha, 33, foi preso nesta quarta-feira (23) pelo homicídio de Jadison Esquerdo da Costa, ocorrido no dia 24 de dezembro de 2014, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital. A vítima tinha 30 anos. As investigações foram comandadas pela equipe do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), representada pelo titular Jander Mafra.

De acordo com a autoridade policial, a equipe recebeu denúncia anônima informando que Dyomark receberia armas de fogo no estacionamento de uma loja localizada na avenida Camapuã, bairro Cidade de Deus, Zona Norte. Os policiais civis do 13º DIP se deslocaram imediatamente ao local indicado e conseguiram identificar o infrator por volta das 17h.

Jander Mafra explicou que o mandado de prisão preventiva em nome de Dyomark foi expedido no dia 25 de maio deste ano, pelo juiz Anésio Rocha Pinheiro, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Conforme o delegado, o crime referente ao mandado ocorreu na rua Nazaré, Comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Novo Aleixo, Zona Norte. Na ocasião, o infrator efetuou um disparo de arma de fogo em direção a Jadison, que foi a óbito no local.

O delegado titular do 13º DIP ressaltou que além desse crime, há outro mandado de prisão preventiva em nome de Dyomark, representado pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), por outro homicídio cometido pelo infrator.

“Ele (Dyomark) é considerado um dos chefes de uma facção criminosa que atua no estado. O indivíduo é considerado de alta periculosidade. Sabemos que atuava na Comunidade Nossa Senhora de Fátima e estava acostumado a ameaçar de morte os moradores daquela região. Também fomos informados que ele ordenava a execução de pessoas que o denunciavam”, disse Jander Mafra.

Dyomark foi indiciado por homicídio qualificado e ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria