Quase 6 mil toneladas de drogas são incineradas no AM este ano; droga vem do Peru e da Colômbia

Delegado Geral da Polícia Civil do Amazonas Frederico Mendes -foto: Erlon Rodrigues/ Divulgação

A incineração de duas e meia toneladas de entorpecentes, entre cocaína e maconha apreendidas no período de abril a julho deste ano, pelas instituições que compõem a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), nesta sexta-feira, 11, eleva para quase 6 mil toneladas, o volume incinerado este ano, no Estado. Maior parte da droga é oriunda do Peru e da Colômbia.

O incineração teve início por volta das 9h, nas instalações de uma empresa de produtos químicos e reciclagem, localizada na segunda etapa do bairro Distrito Industrial, zona Leste da capital. O procedimento foi acompanhado pelo delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Frederico Mendes; pela delegada Leila Silva, diretora da Drad; e pelo delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc).

Leila Silva explicou que as drogas incineradas representam a somatória de quatro meses de apreensões, realizadas na capital e no interior, por todos os órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública no Estado.

“No último procedimento, que ocorreu no dia 12 de abril deste ano, incineramos três toneladas de drogas. Agora estamos incinerando o acúmulo de quatro meses de apreensões, totalizando 2,5 toneladas, sendo 2,3 toneladas de maconha e 200 quilos de cocaína”, informou a delegada Leila Silva.

Incineração de drogas em Manaus -foto: Erlon Rodrigues/Divulgação

O delegado Paulo Mavignier ressaltou que grande parte da droga incinerada é fruto de apreensões do Denarc e destacou, ainda, que toda a droga que passa pelo Amazonas é oriunda do Peru e da Colômbia.

“A Colômbia, como grande fabricante de skunk, e o Peru, como um dos maiores fabricantes de cocaína, tanto pasta base e o cloridrato. O resultado das apreensões de entorpecentes pelo Sistema de Segurança do Estado é um prejuízo enorme para o crime organizando”, concluiu o diretor do Denarc.

