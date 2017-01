Quase 500 escolas municipais recebem merenda escolar para início de ano letivo

A distribuição da merenda escolar para as 492 escolas da rede municipal, tanto da zona urbana, quanto rural de Manaus, iniciou na manhã desta quarta-feira (15). Com a entrega, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) pretende que todas as unidades de ensino estejam abastecidas até o próximo dia 3 de fevereiro, quando tem início o ano letivo 2017.

No primeiro dia foram entregues cerca de 900 toneladas de alimentos. A distribuição começou pelos produtos secos e congelados, como arroz, feijão, carne e frango. A partir do dia 6 de fevereiro serão entregues os gêneros oriundos da agricultura familiar, entre eles hortaliças, frutas e legumes. No total, a merenda escolar da rede municipal contém 64 itens.

Neste ano, serão investidos pela Prefeitura de Manaus quase R$ 51 milhões em merenda escolar, sendo R$ 22 milhões vindos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). De acordo com o diretor de Suprimento e Logística da Semed, Leís Batistas, os itens da agricultura familiar serão distribuídos até março. Já os secos e congelados já foram adquiridos para atender seis dos dez meses letivos de 2017.

A secretária de Educação, Kátia Schweickardt, acompanhou o começo da entrega, na sede da Subsecretaria de Infraestrutura e Logística, na Avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, zona Centro-Sul da cidade. Ela destacou que a Semed se preparou antecipadamente tanto na parte pedagógica quanto administrativa e de merenda, para que 2017 seja um ano proveitoso e de bons resultados.

Processo

Todo o processo de pedido e entrega dos produtos alimentícios são monitorados pelo Sistema Integrado de Estoque da Semed. O supervisor de alimentação escolar de cada Divisão Distrital Zonal (DDZ) fica responsável por solicitar os itens necessários, baseando-se na necessidade de cada escola. Além disso, o diretor da unidade de ensino dá baixa diária do cardápio servido no dia e a quantidade de alunos presentes. Desta forma, há a possibilidade de observar possíveis desperdícios e monitorar a qualidade da alimentação servida aos estudantes.

“Assim vamos poder verificar os índices de cumprimento do cardápio que as escolas estão fazendo, além de evitar o desperdício e qualquer outro tipo de situação atípica. Por exemplo, ninguém vai tirar arroz se a merenda vai ser pão com suco. Assim conseguimos visualizar o que a escola tem de produto e mandamos o necessário para que ela cumpra as programações de cardápio”, observou Leís Batista, lembrando que Resolução 26, da Lei 1497/2009 prevê um cardápio especifico para cada modalidade de ensino.

A primeira escola a receber a merenda escolar na capital foi a Raimundo Botinelly, no bairro Riacho Doce, na zona Norte de Manaus. O diretor da unidade de ensino, Emerson Bastos, comemorou a antecipação da entrega. “É muito importante a Semed ter essa visão de que o ano letivo precisa começar certinho, com merenda escolar e a escola organizada”, afirmou.

Com informações da assessoria