Quase 400 kg de carvão vegetal transportado em kombi é apreendido na Zona Leste

Trezentos e oitenta quilos de carvão vegetal foram apreendidos por policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar (BPAMB) na manhã deste domingo (6). O material foi capturado durante abordagem em uma via da Zona Leste de Manaus.

Durante os procedimentos de abordagem de rotina na avenida Grande Circular, uma Kombi, de placa JWP-6439, foi parada pelos policiais e, na revista, constatou-se que o veículo transportava carvão vegetal.

O condutor do veículo, cujo nome não foi informado, ao ser questionado sobre o Documento de Origem Florestal, disse que não o possuía. Assim, toda a carga transportada, o veículo e o condutor foram levados para o 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis, tendo em vista que, segundo a lei 9605/98, no artigo 46, diz que receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento pode gerar detenção de até um ano, além de multa.

