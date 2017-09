Quarteto ostentação: grupo é preso com drogas, armas e dólares na Djalma Batista

Os dólares foram encontrados em uma casa no bairro Nova Esperança – Divulgação/PM

Quatros homens foram presos na madrugada desta sexta-feira (1º) com drogas, armas e cédulas de dólar. A prisão aconteceu na avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o policial militar soldado Jezini, da 22ª Cicom, a equipe fazia patrulhamento quando percebeu um carro com quatro homens suspeitos. Durante a abordagem, o nervosismo do quarteto deixou os policiais desconfiados.

A polícia fez uma revista no carro e encontrou porções de drogas e um revólver calibre 38, que estava dentro da lataria de uma das portas do veículo.

“Para tentar despistar, um dos suspeitos falou que a arma era do comércio do pai dele e que a droga era para consumo, mas devido a quantidade de entorpecente sabíamos que se tratava de tráfico. Outro suspeito confessou que havia mais armas em uma casa no Nova Esperança. Fomos até o local e encontramos uma pistola ponto 40, de uso restrito, US$ 1.200, R$ 800 e mais drogas”, contou o policial.

Ainda de acordo com o policial, fotos dos suspeitos com drogas, armas e dólares também foram encontradas na residência. “Agora vamos apresentar o caso para a Polícia Civil, que vai investigar. Acreditamos que esse resolver calibre 38 é de um vigilante que foi morto durante um assalto há mais ou menos um mês atrás”, declarou o PM.

O quarteto foi apresentado no 22º DIP, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.



