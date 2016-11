Quarteto é preso por envolvimento em roubos na Zona Leste utilizando menores de idade para atrair vítimas

Edney Albuquerque Queiroz, 27, Brenda Lacerda da Silva, 19, Nicolas Deboer Braz, 18, e Maxwell Tavares, 19, foram presos e três adolescentes, de 14, 15 e 17 anos foram apreendidas, suspeitos de envolvimento com roubos de motocicletas, passageiros e ônibus do transporte coletivo na Zona Leste de Manaus. Nas situações, as adolescentes serviam como ‘isca’ para atrair as vítimas.

As prisões são resultado da ‘Operação Transporte Seguro’, coordenada pela Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop) da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), e vem sendo realizada em diversas áreas da cidade.

De acordo com o secretário-executivo-adjunto da SSP-AM, Orlando Amaral, durante a operação na madrugada, policiais da Seaop abordaram dois homens em situação suspeita em um posto de gasolina próximo à Feira do Produtor. Eles estavam em uma moto roubada e foram reconhecidos pelas vítimas. Ainda na madrugada, os suspeitos levaram a polícia até os outros membros do bando, que estavam em diferentes residências.

Com eles, a polícia apreendeu duas motocicletas roubadas, nove celulares, uma espingarda, munição de calibre 32 e dois capacetes.

Amaral explicou que as menores eram usadas como ‘iscas’ para atrair vítimas de roubos, especialmente mototaxistas. “As menores faziam de passageiras parando os mototáxis e os levavam até o grupo que agredia as vítimas e realizavam o roubo de motos. As motos eram usadas para o bando praticar assaltos a coletivos, rotas do Distrito e as paradas de ônibus”, explicou.

Edney, Brenda, Nicolas e Maxwell foram autuados por roubo, associação criminosa e corrupção de menores. Eles serão encaminhados às unidades do sistema penitenciário. As adolescentes foram conduzidas para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), Zona Centro-Oeste.

Com informações da assessoria