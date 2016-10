Quarteto é preso por desmanche de moto roubada; dois vão responder por tráfico de drogas

Kalebe Nascimento Hazan, 29, Charison Maciel de Souza, 42, Joaquim de Souza Cunha, 20 e Elves Carlos Galucio da Costa, 20, foram apresentados nesta quinta-feira (27) no prédio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) situado na avenida Professor Nilton Lins, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. O quarteto foi preso na quarta-feira (26), após a denúncia que eles estavam desmontando uma motocicleta furtada em uma oficina mecânica localizada no bairro Japiim, Zona Sul.

A equipe da unidade policial foi ao local e encontrou a motocicleta Yamaha, modelo Fazer 250, de cor preta e placa OAB-7546, roubada na manhã de quarta, na rua Carlos Filgueiras, conjunto Japiilândia, também no bairro Japiim. O veículo estava sendo desmontado por Kalebe, dono do estabelecimento e Charison.

Na ocasião, Kalebe contou que comprou a motocicleta de alguém identificado como ‘Caio’, para revender as peças. O infrator ainda disse que ele já é procurado pela polícia e informou o endereço da residência do suspeito.

A polícia não encontrou ‘Caio’ na casa, no mesmo bairro, mas encontrou Joaquim e Elves embalando entorpecentes. No local, foram apreendidas 30 porções de maconha, uma porção média da mesma substância, além de materiais para embalo das drogas. De acordo com a delegada adjunta da Derfv, Sansha Sodré, Joaquim confessou que participou do roubo do veículo com ‘Caio’.

Kalebe e Charison foram autuados em flagrante por receptação qualificada. Joaquim e Elves foram autuados por tráfico de drogas. Joaquim ainda irá responder pelo furto da motocicleta.

O quarteto foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculina (CDPM).

