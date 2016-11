Quarteto é preso em barreira policial montada na Zona Norte por envolvimento em homicídio

Alexsandro Almeida Pereira, 36, conhecido como ‘Pit’; Alexsandro Malafaia Montanha, 36, chamado de ‘Japonês’; Arleson Miranda Pereira, 18, conhecido como ‘Liro’; e Robert Barbosa Pinheiro, 19, chamado de ‘Jubileu’, foram presos em flagrante na quarta-feira (17) após serem abordados em uma barreira policial montada no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. Segundo a Polícia, os indivíduos são autores do homicídio do caseiro Josué dos Santos Brandão, 20.

De acordo com delegado titular do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Raul Augusto Neto, na abordagem, o grupo estava em um veículo, modelo Gol, de cor preta e placa JXI-5442. Durante vistoria foi encontrada uma pistola com numeração raspada, calibre 32, em posse de Alexsandro Almeida Pereira.

O delegado ainda informou que, por meio de denúncias anônimas feitas ao 181, foi possível verificar que o quarteto também estava envolvido no homicídio de Josué, ocorrido na manhã de ontem. Conforme a autoridade policial, Alexsandro Almeida estava devendo drogas para Josué, caseiro e responsável pela comercialização de drogas no quilômetro 32 do Ramal Águas Brancas, localizado na rodovia estadual AM-010.

Raul Augusto Neto ainda informou que, durante depoimento na unidade policial, Alexsandro Almeida confessou que em decorrência da dívida, a vítima passou a ameaçá-lo de morte, com arma de fogo, caso ele não parasse de vender drogas naquela localidade, pois era área de atuação das vendas da vítima. Após as ameaças, Alexandre Almeida chamou os amigos dele do bairro Mauazinho, Alexsandro, Arleson, e Robert, para cometer o delito no sítio em que a vítima morava.

“No local do crime, a vítima foi surpreendida pelo bando, resultando em luta corporal, onde Robert conseguiu imobilizar Josué e Alexsandro Almeida efetuou três disparos com arma de fogo contra a vítima, atingindo o pescoço, antebraço esquerdo e o lado direito do rosto. Arleson, percebendo que Josué estava agonizando, golpeou a vítima três vezes com terçado e Alexsandro Malafaia aplicou-lhe golpes de faca no peito, para certificar que a vítima estivesse morta”, ressaltou o delegado.

Alexsandro Almeida, Alexsandro Malafaia, Arleson e Robert, foram autuados em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa. Alexsandro Almeida também foi autuado por porte irregular de arma de fogo de uso restrito. Além disso, Alexsandro Malafaia, Arleson e Robert foram indiciados pelo homicídio tentado ocorrido no bairro Mauazinho, zona Leste da Cidade, em maio deste ano. Ao término dos procedimentos cabíveis, o bando será encaminhado para o Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), onde permanecerá à disposição da justiça.

Com informações da assessoria