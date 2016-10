Quarteto é preso após ‘tomar’ carro de mulher e cometer outros roubos na Zona Norte

Erick Bruno Seixas de Oliveira, 20, Matheus Sales da Mota, 21, Gessica Larissa Souza da Silva, 21, e Adriano Guedes, 21, foram presos na manhã desta quarta-feira (12), na rua Pero Vaz de Caminha, antiga 77, núcleo 11, bairro Cidade Nova, Zona Norte, após roubar uma mulher próximo à Escola Estadual Dom Milton, no conjunto Boas Novas, na mesma área.

De acordo com o tenente Teixeira, da 6ª Companhia Interativa da Comunidade (Cicom), Maria Iza Bezerra de Araújo, por volta das 8h, contatou uma das viaturas da unidade policial para contar que tinha sido abordado por três homens e uma mulher.

Segundo a autoridade policial, ela disse que durante a ação, um dos infratores apontou a arma para a filha grávida, que ficou em estado de choque. Os infratores, na sequência, levaram o veículo em que estavam, um carro modelo Fox, de cor vermelha e placa JXY-0288.

“A partir do relato, a guarnição entrou em contato com as outras viaturas e os mesmos ficaram empenhados na busca do grupo. O veículo foi avistado próximo à bola onde se encontra o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, lá, as equipes realizaram a abordagem”, explicou o tenente.

A autoridade policial ainda contou que os infratores estavam usando o veículo para praticar outros roubos. Durante a apreensão, eles encontraram um revólver calibre 38 e também outros materiais de assaltos cometidos enquanto estavam de posse do veículo.

A guarnição policial fez contato com a mãe, que já se deslocou até o 6º DIP para fazer o reconhecimento e registro de Boletim de Ocorrência (BO). A mulher afirmou que o susto passou e que tanto ela quanto a filha já se encontram bem.

Até o momento desta publicação, o grupo encontrava-se preso na unidade policial, onde foi autuado por roubo consumado.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO