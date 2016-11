Quarteto é preso após roubar candidata do Enem e trocar tiros com a polícia na Compensa

Emerson Silva dos Santos,20, Wenderson Silva dos Santos, 21, Adriene Katryn Gomes da Silva, 20, e Leandro Ferreira da Silva, 38, foram presos no sábado (5), no bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus. O fato aconteceu após o quarteto assaltar uma candidata do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nome e idade não revelados, nas adjacências da escola Fueth Paulo Mourão, situada na rua Benjamin Lima, esquina com a rua Brasil, no mesmo bairro.

A viatura da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) localizou os quatro infratores fugindo em um veículo, modelo Corsa Sedan, de cor branca, placa NOI 5480, por voltas das 16h. Na ocasião, a equipe identificou, que o soldado M. Sales, da mesma unidade, de serviço na escola adjacente, seguia os infratores.

Durante a perseguição, houve troca de tiros, que começou após os infratores dispararem contra os policias, e estes revidarem.

A abordagem foi realizada apenas na rua Abraão Cardoso, também no bairro da Compensa. Com o quarteto ainda foi apreendido um revólver calibre 22 e um celular modelo Samsung.

A polícia informou que um dos infratores sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo.

Posteriormente, todos foram para o 19º Distrito Integrado Policial (DIP) para realização de procedimentos cabíveis.

