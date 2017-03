Quarteto é preso após fazer arrastões na Compensa

Por volta de 23h50 desta quinta-feira (30), policias militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam quatro suspeitos em um veículo praticando roubos no bairro da Compensa. Os suspeitos foram abordados na rua H, Zona Oeste da capital.

De acordo com o comandante da companhia, capitão W. Rodrigues, as equipes estavam em patrulhamento quando receberam informações de que quatro suspeitos em um veículo Peugeot, cor vermelha, de placa NPA-5046, estariam realizando roubos no local. Prontamente, as viaturas realizaram um cerco na área e, após as buscas, conseguiram deter os infratores.

Com Rodrigo Ribeiro de Souza, 20, a polícia encontrou uma arma de fogo, calibre 38, com 05 munições (sendo 03 deflagradas e 02 intactas). Luis Henrique Miranda Aquino, 21, Lindenberg de Souza Sarmento Junior, 19, e Caio de Andrade Balbi, 22, foram presos portando vários aparelhos celulares e outros materiais do roubo.

Ainda de acordo com informações, o veículo usado nos roubos havia sido roubado nas mediações do bairro Adrianópolis. Diante dos fatos, os infratores foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Com informações da assessoria