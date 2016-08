Quarteto é preso ao tentar assalta loja na Grande Circular; um dos bandidos foi baleado

O quarteto Otávio Caetano Soares Neto,24; Marcos Tadeu Sales da Silva, 30, André Godinho da Silva, 24, e Lailson Costa Gomes, 36, foi preso na manhã deste domingo (28) ao tentar assaltar a loja de móveis e eletrodomésticos Novo Mundo, na avenida Grande Circular, bairro São José, Zona Leste. Houve troca de tiros com a polícia e um dos bandidos foi baleado.

Segundo dados da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, o fato aconteceu por volta de 8h. Uma viatura estava passando pelo local quando foi abordada por um popular que informou sobre o crime.

Dois dos envolvidos aguardavam num carro fora da loja, enquanto outros dois rendiam os funcionários dentro do estabelecimento. Armados com um revólver calibre 38 e um pistola 9 milímetros, os bandidos chegaram a prender alguns com uma algema de plástico e a agredir o gerente da loja com uma coronhada.

Ao avistarem a polícia, os bandidos que estavam no carro ainda tentaram fugir a pé, mas foram alcançados pelos policiais que contaram também com o apoio da 14ª Cicom. Ao entrar na loja, entretanto, os policiais foram recebidos à bala e reagiram acertando o bandido identificado como Lailson Costa, que foi levado para o Hospital e Pronto Socorro Plantão Araújo, também na Zona Leste.

