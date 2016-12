Quarteto é preso ao atracar no porto de Manaus com 600 quilos de drogas

Manoel da Silva Lima, 57, Adrielson de Matos Oliveira, 27, Ricardo Tavares dos Santos, 26 e Agenor Corrêa Miranda Filho, 21, foram presos assim que chegaram ao Porto de Manaus, no Centro, em uma embarcação pesqueira, portando aproximadamente 600 quilos de drogas. O montante registra a maior apreensão do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc).

A ação foi deflagrada pelas equipes do Denarc e da Secretaria-Executiva Adjuta de Inteligência (Seai), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), na noite de ontem (14).

Segundo o diretor do Denarc, Paulo Mavignier, as investigações acerca do grupo já existia há um mês e, após informações de que o quarteto chegaria no período da noite no Porto de Manaus, as equipes policiais se deslocaram e montaram campana até a embarcação atracar na balsa.

Durante a abordagem, constatou-se que o fundo do porão da embarcação era falso e, lá, encontraram 600 quilos de drogas, entre maconha do tipo skunk e cocaína. Todo o material ilícito, além da embarcação, foi apreendido.

“Essa droga veio de Codajás. As equipes do Denarc e da Seai fizeram o acompanhamento de toda a trajetória do material. Percebemos que tinha muito gelo para os peixes e retiramos tudo, quebramos a parte do assoalho e encontramos toda a droga lá. Assim, eles se esquivam das investigações policiais e dos ‘piratas’”, falou Mavignier, que disse que as investigações terão continuidade para que descubram qual seria o destino da droga apreendida.

O quarteto foi autuado por tráfico de drogas e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

Portal EM TEMPO

Colaborou Ana Sena