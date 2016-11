Quarta rock no Porão do Alemão alegra feriado de finados em Manaus

“Always”, “It’s my life”, “Livin’ on a prayer” e outros grandes sucessos de Bon Jovi estão na setlist do especial que agita a quarta rock, dia 2, no Porão do Alemão (avenida Coronel Teixeira, 1.986, São Jorge). A homenagem musical acontece sob o comando da banda 00:00, revivendo baladas e hits do roqueiro norte-americano e sua banda, ao lado dos fãs de Manaus. O pré-show da noite é da Official 80, com canções do rock nacional e internacional dos anos 1980 e 1990.

O público que curte músicas genuinamente brasileiras poderá apreciar, no dia 4 de novembro, a apresentação gratuita do grupo Camerata de Choro da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). O grupo faz parte de um projeto de extensão dos alunos do curso de música da instituição. A apresentação ocorrerá, a partir das 20h, no Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas (Ufam-Caua), localizado na rua Monsenhor Coutinho.

