Quais os segredos para ser um concurseiro vencedor? Descubra aqui

O cidadão procura cada vez mais estabilidade financeira devido a crise econômica e acredita que os concursos são a salvação – Divulgação

O Brasil está em meio a uma crise econômica sem hora para acabar. Por isso, cada vez mais os brasileiros acreditam que a melhor forma de garantir um bom futuro é ingressar no serviço público, por meio de concurso. Este ano, pelo menos quatro certames, com vagas para o Amazonas, foram lançados.

Cada vez mais o “concurseiros de plantão” preparam-se para garantir vaga nesse mercado de trabalho. Em Manaus há diversos cursos com metodologias diferentes e com o mesmo objetivo: aprovação no certame.

Para explicar como deve ser a preparação de um concurseiro, a reportagem conversou com dois especialistas da área, Fábio Silva, delegado de Polícia Civil, professor e coach para concursos públicos e Leonardo Alves, agente da Polícia Federal, professor em diversos cursos preparatórios e especialista em planejamento e organização dos estudos. Ambos deram 5 dicas sobre como se preparar para ser um concurseiro vencedor.

Fábio explicou que, com o crescimento da procura por concursos públicos, devido devido à crise, a demanda por conhecimento nessa área tornou-se o grande diferencial.

“Muitas pessoas perceberam que, devido a enorme concorrência em qualquer concurso público, precisam cada vez mais de ferramentas de alto desempenho para os estudos. Nos dias atuais, não basta apenas estudar os diversos conteúdos”, analisa o especialista.

Os segredos

1 -Planejamento

Defina exatamente o que você quer, antes de começar uma caminhada, deve-se saber qual será o destino. Planeje sua preparação e seus horários de estudo, decida quais serão os métodos utilizados, programe simulados e revisões e busque todas informações possíveis sobre como conquistar o cargo desejado.

2 -Método de estudo

Não adianta estudar sem critérios ou métodos adequados, é melhor uma hora de estudo bem aproveitada do que três horas de estudo sem concentração, disperso e fora de foco. Procure estudar sempre em um horário específico, com ambiente calmo e com materiais adequados. Identifique qual é a sua melhor maneira de absorção da matéria, seja lendo em voz alta, fazendo resumos ou estudando em grupos e em cursos preparatórios.

3 -Disciplina

Estabeleça datas e horários específicos para seus estudos. Cumpra rigorosamente todo o seu planejamento, desta forma você não se sentirá perdido e nem arrependido por ter deixado de fazer alguma coisa. Então tenha muita determinação em passar e pratique sua autodisciplina para conquistar o seu objetivo.

Leia também: Concurso TST 2017: edital é publicado com 52 vagas e salários de até R$ 10.461,90

4 -Motivação

A motivação é fundamental, não é fácil continuar com a mesma motivação durante várias semanas ou meses, principalmente quando há algumas derrotas ou tropeços no caminho. A motivação é particular e depende só de você, pense em coisas positivas que acontecerão com você quando conseguir sua aprovação.

5 -Perseverança

Muitos acham difícil começar uma caminhada, mas na verdade começar qualquer coisa é fácil, difícil é perseverar e continuar, mesmo quando tudo dá errado, quando muitos não acreditam e quando tudo parece só um sonho. O importante é sempre ir em frente, sem olhar pra trás e focando sempre no objetivo, com persistência e muita força de vontade. Aprenda com seus erros e continue, nunca desista, que um dia você chega lá.

Aulão para carreira policial:

O evento

A partir de uma proposta de ensinar o estudante a definir uma meta e a não temer o concorrente, o curso preparatório “Sou Concurseiro e Vou Passar” e a empresa “Fábrica de Sucesso” realizam o workshop-palestra: “Concurseiros Vencedores”, no dia 26 de Agosto, no auditório do Plaza Shopping.

O projeto, considerado pioneiro e inédito na capital do Amazonas unirá a experiência de duas das maiores autoridades no ramo dos concursos públicos do país. Fábio Silva, delegado de Polícia Civil, professor Renomado e coach para Concursos Públicos certificado pela Sociedade Latino Americana de Coaching e Leonardo Alves, Agente da Polícia Federal, Professor em diversos cursos preparatórios e especialista em planejamento e organização dos estudos.

A proposta é disseminar todas as ferramentas utilizadas pelo coaching (processo de alto desempenho através da eliminação de obstáculos), para que qualquer pessoa, não importando seu nível social, a localidade onde resida e provar que todos são capazes.

“Estimular a motivação e com uma confiança surpreendente com a eliminação de crenças limitantes e aprender as técnicas de memorização e de resolução de provas mais utilizadas pelos aprovados em concursos públicos, é o que estaremos propondo neste grande evento”, garante Fábio Silva.

​Ao todo serão praticamente cinco horas de evento onde os palestrantes vão abordar assuntos como Planejamento, Organização, Definição de Metas, Foco, Disciplina, Motivação, Memorização, entre outros.

Palestrantes

Professor Léo Alves

Professor Léo, como gosta de ser chamado, atualmente exercer o cargo de agente da Polícia Federal. Sua maior especialidade consiste em montar planejamentos diretos e focados para os mais variados concursos públicos. Possui uma vasta experiência na área de concursos públicos, pois já ministrou aulas e coordenou diversos cursos preparatórios pelo país. Sua palestra de Como Fazer Provas de Concursos Públicos será incrível.

Professor Fábio Silva

Atualmente exercer o cargo de delegado de Polícia Civil do Amazonas, mas já logou aprovação em vários concursos públicos. Coordenador do curso Sou Concurseiro e Vou Passar, um dos maiores centros de estudos para concursos públicos da região norte. Possui Certificação de Professional Coach Certification e Professional DISC Certification pela Sociedade Latino Americana de Coaching – SLAC.

​

Possui centenas de alunos aprovados nos mais variados concursos públicos do país, muitos dentro dos primeiros lugares. O professor Fábio Silva tem transformando a vida de milhares de pessoas na última década, com aulas inspiradoras, conteúdo marcante e técnicas poderosas, muitos de seus alunos levariam anos em uma preparação comum, mas percebem que com pouco tempo e muita dedicação podem desfrutar o que é ser uma pessoa concursada

Para mais informações, acesse: www.concurseirosvencedores.com.br ou https://souconcurseiroevoupassar.com/

Bruna Chagas

EM TEMPO

Leia mais:

Aprovados em concurso da Susam anunciam nova mobilização para o dia 16

TJ do MS divulga edital de concurso público para Analistas e Técnicos

Pré-Sal Petróleo prorroga inscrições do concurso com 15 vagas de até R$ 25 mil