Quadrilhas e danças regionais abrem o festival de Parintins nesta sexta

Quadrilhas, danças, bois mirins, dentre outros, participam da abertura do festival – Pitter Freitas

Parintins (AM) – A abertura oficial do 52º Festival Folclórico de Parintins, com apresentações do segundo grupo formado por quadrilhas, danças, pássaros, música eletrônica e os bois mirins, começa hoje (23), por volta das 19h30, na Ilha Tupinambarana.

Como acontece todos os anos, esse primeiro momento da grande festa folclórica será na praça dos Bois, onde a Secretaria de Cultura do município instalou palco e arquibancadas para a população e turistas que prestigiam as quadrilhas. “Temos que tratar bem o segundo grupo porque foi dele que se originou essa grande festa folclórica que hoje encanta o Brasil e o mundo”, disse o coordenador de Cultura de Parintins, Karu Carvalho.

Segundo Carvalho, cerca de 16 grupos folclóricos divididos entre quadrilhas, danças e pássaros já estão inscritos junto à Secretaria de Cultura para participar da disputa deste ano. “Já na noite de hoje vamos ter a disputa das quadrilhas da chave A. No sábado é a disputa das quadrilhas que integram a chave B e a chave C”, disse Karu Carvalho.

Bumbás mirins

Mas, o ponto alto do segundo grupo do festival folclórico, segundo o coordenador, é a disputa dos bumbás mirins Estrelinha, Mineirinho e boi Tupy. “A prefeitura está fazendo a sua parte, ajudando como pode, além de disponibilizar a infraestrutura para a realização do evento”, disse Carvalho.

O prefeito Frank Bi Garcia retornou ontem (22) a Manaus para tentar liberar os recursos prometidos pelo governo do Estado para que a prefeitura possa finalizar a preparação da cidade para o festival de Parintins.

Festa dos Visitantes

A Prefeitura de Parintins também já começou um serviço de iluminação e estrutura de palco para a realização da festa dos visitantes, que acontece na próxima, quinta-feira (29), no estádio

Tupy Cantanhede.

Karu Carvalho assegura que a logística da preparação do estádio, que inclui Iluminação, pintura e segurança, é feita pela própria prefeitura do município e que a Amazon Best é a empresa responsável pela estrutura do evento.

Tadeu de Souza

EM TEMPO