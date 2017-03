Quadrilha troca tiros com policiais civis e morre em embarcação

Quatro homens, ainda não identificados, foram mortos na tarde desta quarta-feira (22), após trocarem tiros com policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd). O fato ocorreu em uma embarcação, no rio Amazonas, próximo ao município de Urucará (a 259 km de Manaus).

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos fazem parte de uma quadrilha envolvida no roubo a uma agência bancária cometido no município de Nova Olinda do Norte (distante 135 km da capital), há um mês.

De acordo com o titular da Derfd, Adriano Félix, ao serem abordados pelos policiais, o bando tentou fugir em alta velocidade na embarcação e começaram a atirar contra os policiais. Para se defenderem, os policiais também atiraram e acabaram matando os quatro homens, sendo que dois deles caíram no Rio e não foram resgatados.

“Nós estávamos investigando essa quadrilha desde o roubo da agência bancária de Nova Olinda e, hoje, ficamos sabendo que eles iriam roubar um outro banco. Agora, em Urucará. Então, viemos até o local efetuar a prisão, mas resultou na troca de tiros nos quais eles vieram a óbito. Ainda não sabemos informar as características dos suspeitos porque viemos para Itacoatiara fazer a perícia”, informou o delegado.

Ana Sena

EM TEMPO