Quadrilha que furtava gado em Parintins é presa pela polícia

A Polícia Militar de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, conseguiu prender três integrantes de uma quadrilha que furtava gado de fazendas localizadas na região do médio e do baixo rio Amazonas. Os suspeitos foram detidos no momento em que tentavam capturar alguns animais em uma fazenda nas proximidades do rio Uaicurapá.

“Já, há algum tempo, vem ocorrendo roubo de gado na região. Tanto eu quanto outros fazendeiros estamos tendo prejuízos. Quando foi hoje o meu vaqueiro ligou e disse que tinha três homens no porto da Fazenda com cordas e outros apetrechos tentando tocar o gado para um outro local. Nós acionamos a polícia e conseguimos chegar a tempo e prender os três”, disse o pecuarista Oscar Koga, dono da fazenda onde a quadrilha foi detida.

Os suspeitos presos foram Claudio Cunha Teixeira, 35, Adriano da Silva Feijó, 33 e João Batista Santarém Filho 24. Eles foram apresentados na 3º Delegacia Interativa de Parintins.

Na sexta-feira passada, a polícia havia marcado uma acareação entre o pecuarista Fausto Bentes, do município de Nhamundá, o cidadão Ednelson dos Santos Araújo e Donilza Barbosa Beltrão, os dois últimos são suspeitos de participação num dos maiores roubos de gado já registrados pela polícia de Parintins ocorrido em dezembro passado.

Tadeu de Souza, de Parintins

