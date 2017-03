Quadrilha que fez família refém em condomínio de luxo é presa

Cinco integrantes de uma quadrilha especializada em assaltar residências e veículos em Manaus, foram presos nesse domingo (26), em pontos diferente da cidade. Um dos últimos roubos praticados pelo bando, ocorreu na última sexta (24), em um condomínio de luxo, localizado no bairro Flores, Zona Centro-Sul, de onde levaram aproximadamente R$ 200 mil em jóias e eletrônicos, além de um carro, modelo Spin.

Os suspeitos são Orilene da Cruz Ribeiro, 27 anos, o marido dela, Erik Carlos Pinto Maklouf, 40, Tiago Oliveira da Silva, 28, Heverton Rocha de Souza, 29 e a companheira dele Simone Nascimento Monteiro, 32.

No dia do assalto, Erik e Heverton cortaram a cerca elétrica dos fundos do condomínio, pularam o muro e entram no residencial. Ao entrarem na casa das vítimas, fizeram uma família refém. Na casa estava um casal, duas crianças, de 2 e 5 anos, e uma babá, todos foram amarrados pelos criminosos.

Tiago ficou do lado de fora do condomínio dando apoio para os comparsas. Os criminosos roubaram, jóias, relógios de marca, celulares, notebook e um tablet. O material todo, segundo o delegado, está avaliado entre R$ 150 mil e R$ 200 mil. A dupla saiu da casa levando o carro da família, sem chamar a atenção dos vigilantes do local. O veículo foi deixado na avenida Tancredo Neves, também no bairro Flores.

Após abandonar o carro das vítimas, os criminosos fugiram em um veículo modelo Gol, de cor vermelha, que estava sendo conduzido por Tiago.

De acordo com o delegado Péricles Nascimento, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), Orilene e Erik planejaram o assalto. A mulher trabalhou quatro mês na casa das vítimas e deu todas informações para o companheiro dela e os comparsas assaltarem o imóvel.

“A partir de sexta-feira iniciamos as investigações e conseguimos identificar os suspeitos através das imagens das câmeras de segurança”, disse o delegado , destacando que o grupo é investigado por outros roubos na cidade.

“Só na semana passada eles confirmaram que praticaram três assaltos em residências. Em todas as ações tinham o mesmo modus operandi, entravam nos imóveis, amarravam as vítimas para poder retirar todos os pertences e no final fugiam levando o carro das famílias”, falou o delegado.

Com os suspeitos foram recuperadas jóias e outros pertences das vítimas, além da quantia de R$ 1,470 em espécie. Também foram apreendidos um fogão, uma cama, e uma geladeira, que foram comprados com o dinheiro adquirido com a venda das jóias.

Erik, Heverton e Tiago já tem passagem pela polícia por roubo. Orilene reponde um procedo por tráfico de drogas. O quarteto foi indiciado por roubo majorado e associação criminosa. Eles serão levados para uma das unidades prisionais da cidade.

Já Simone, que foi presa em flagrante no momento que estava tentando vender as jóias em uma loja no Centro das cidade, foi autuada por receptação e passará por audiência de custódia no Fórum Henoc Reis, na Zona Sul da capital.

