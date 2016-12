Quadrilha que comandava tráfico de drogas e de armas é presa em Parintins

As polícias Civil e Militar deflagraram nesta terça-feira (13), em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), a operação ‘Audathia’, com o objetivo de combater uma organização criminosa que comandava o tráfico de drogas e de armas no bairro da União, Zona Sul da cidade. Foram cumpridos 12 mandados de busca, apreensão e prisão.

Foram presos e apresentados na 3ª Delegacia Interativa de Parintins (3ª DIP) Helena Cunha Andrade, 42, mais conhecida como ‘Loura do Pó’, Cleuber Prata de Souza, 43, Josinara de Oliveira Martins, 25, Jonatas Ribeiro Maciel, 22, Pedro Soares de Oliveira, 43, e Francimara Amaral da Silva, 34, vulgo ‘Xuxa do tráfico’.

Uma menor de 17 anos, que integrava a quadrilha, também foi apreendida na operação e já está à disposição da justiça.

Os presos começaram a ser ouvidos ainda nesta terça pelo delegado de Parintins, Bruno Fraga. A autoridade policial disse para o EM TEMPO, que diferente de outras organizações criminosas que operam no interior do Estado, esta que foi desarticulada na Operação ‘Audathia’, operava como se fosse uma empresa.

“Seus integrantes tinham tarefas bem definidas, inclusive com hierarquia nessa atuação conjunta no crime, eles negam que sejam traficantes, mas temos provas suficientes para enviá-los para a Unidade Prisional de Parintins, esse é mais um recado ao tráfico que imagina que vai ocupar setores da cidade de Parintins”, informou.

Segundo a polícia, a organização não comandava apenas o tráfico de drogas no bairro da União, um dos mais populosos localizado na Zona Sul da cidade, a organização já vinha atuando no tráfico de armas e munições já algum tempo. O grupo, segundo a polícia, fornecia armas para adolescentes realizarem assaltos na cidade. Por mês, a quadrilha chegou a movimentar mais de R$ 30 mil reais.

Durante o cumprimento dos mandados a polícia apreendeu, ainda, duas motocicletas, drogas, R$ 2,5 mil em espécie, celulares e um caderno com toda contabilidade da quadrilha o que permitiu a polícia estimar o movimento financeiro do grupo. A operação contou com a participação de 30 policiais civis e militares.

Tadeu de Souza

Correspondente GRNC