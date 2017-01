Quadrilha que assaltou Correios é presa com mais de R$ 100 mil

Quatro pessoas foram presas, na tarde dessa terça-feira (17), após roubarem aproximadamente R$ 170 mil da agência dos Correios do município de Presidente Figueiredo (a 107 Km de Manaus). A quadrilha é a mesma que assaltou uma agência da instituição em Rio Preto da Eva (a 57 Km da capital) no último dia 10.

Com a quadrilha, formada pelos ex-presidiários, Luís César Paiva Machado, 41, Marcelo Pires de Melo, 34, Oscar Célio da Costa Carneiro, 28, conhecido como ‘Pará’, e Valéria dos Santos Frutuoso, 19, foi recuperado apenas R$ 111. 191 mil do valor roubado. Conforme a Polícia Civil, após o roubo, os suspeitos fugiram em um carro roubado de um taxista do município.

No entanto, os policiais acionaram a Polícia Federal. Ao tomarem conhecimento de que a quadrilha era a mesma que vinha sendo investigada por eles, os policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) conseguiram efetuar as prisões dos suspeitos.

Além do assalto dos Correios, segundo a polícia, a quadrilha efetuou dois roubos a residências, um roubo em um salão de beleza, dois roubos a cofres inteligentes de dois postos de gasolina e também a um caminhão da Itaipava.

Luís, segundo as investigações da polícia, costumava estuprar as vítimas, quando a quadrilha roubava residências. O bando foi autuado pelo crime de roubo majorado (com uso de arma de fogo) e associação criminosa. Luís também vai responder pelo crime de estupro.

Os suspeitos não falaram o que fizeram com o restante do dinheiro levado da agência. As câmeras de um posto de gasolina flagraram toda a ação dos criminosos.



Ana Sena

EM TEMPO