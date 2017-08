Quadrilha invade ônibus e assalta mais de 50 passageiros na Zona Leste

Quatro homens armados entraram no veículo e anunciaram o assalto – Divulgação

Cerca de 50 pessoas, que estavam em um ônibus da linha 650 (Jorge Teixeira-Centro), foram vítimas de assalto, na noite desta quarta-feira (9), na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Segundo testemunhas, quatro homens armados entraram no veículo, anunciaram o assalto e fugiram levando bolsas, celulares, dinheiro e documentos pessoais de passageiros e funcionários da empresa de transporte público.

Leia também: Mais de 2 mil assaltos a ônibus são registrados em Manaus

Cerca de 50 pessoas foram vítimas da ação dos criminosos – Márcio Melo

De acordo com uma das vítimas, um homem de 30 anos – que prefere não ter o nome divulgado -, os criminosos entraram no ônibus, renderam o motorista e o cobrador e anunciaram o assalto. “Eles estavam armados, mas não chegaram a atirar em ninguém. Apenas gritaram dizendo ser um assalto e todos os passageiros começaram a correr para o fundo do ônibus. Eu calculo que mais ou menos 50 pessoas foram vítimas. A ação durou cerca de cinco minutos até eles abandonarem o veículo”, informou.

Ainda segundo a testemunha, durante o crime um dos assaltantes posicionou a arma na cabeça do motorista e ordenou que ele só parecer após receber segunda ordem. “Após subtrair muitos pertences, eles obrigaram o motorista a para o veículo em uma parada de ônibus, do tipo ‘plataforma’, no meio fio da avenida Autaz Mirim. No momento da fuga, deu para notar que outros dois bandidos, em duas motos, estavam acompanhando toda a ação do lado de fora do veículo”, detalhou.

Os criminosos fugiram correndo em direção a uma região onde há um rip-rap. Os outros dois criminosos, que estavam nas motocicletas, fugiram e não há informações sobre as placas dos veículos. “Apenas um dos bandidos aparentava ser maior de idade. Os outros três eram todos pirralhos, dava para perceber que não tinham nem 17 anos”, destacou o homem.

Leia também: Panes em ônibus causam transtornos a passageiros

Por fim, a testemunha contou que ela e mais três vítimas decidiram descer do ônibus e formalizar a ocorrência no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a pouco metros do local onde aconteceu o crime. “Das quase 50 pessoas, apenas 4 pessoas, incluindo eu, decidiram registrar Boletim de Ocorrência (B.O). Os policiais se mostraram até interessados em pegar a quadrilha, passaram a informação via rádio e acionaram outras viaturas. A nossa esperança é que com o registro do B.O a polícia possa solicitar imagens do circuito de câmeras do ônibus e, assim, identificar os criminosos. Eu quero muito rever meus objetos roubados, principalmente meus documentos”, disse a vítima.

Isac Sharlon

EM TEMPO

Leia mais:

Após assalto em ônibus, suspeitos caem em igarapé para tentar fugir da prisão

Adolescentes são apreendidos por assalto em paradas de ônibus após cinco horas de buscas em área verde

Menina é estuprada após ser levada da mãe quando pegava ônibus em Manaus