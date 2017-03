Quadrilha invade motel e rende camareira

Quatro suspeitos, até o momento não identificados, entraram no motel Dunas se passando por clientes e anunciaram o assalto, na manhã desta quarta-feira (29). O crime ocorreu na rua Francisca Mendes, bairro Cidade de Deus, Zona Norte. Durante a ação criminosa, os suspeitos solicitaram um táxi da recepção do hotel para que pudessem fugir.

Conforme a recepcionista, Katte Oliveira, a quadrilha entrou no local em um veículo preto, de placas não reveladas. “Não consegui reconhecer a marca do carro e nem perceber se tinha mais de um casal dentro do veículo. Ele pediu um quarto e depois de duas horas, solicitou um táxi. Mas quando a camareira chegou no quarto, eles apontaram uma arma para ela e anunciaram o assalto”, informou.

A camareira conseguiu fugir e informar aos demais funcionários sobre o ocorrido. “Nos trancamos na lavanderia porque ficamos com medo deles matarem a gente”, lamentou.

Quando o taxista chegou ao motel, a quadrilha tentou roubá-lo, mas ele conseguiu entrar em contato via rádio com outros taxistas – que acionaram a Polícia Militar.

Três suspeitos pularam um dos muros do motel e conseguiram fugir sem levar nenhum pertence. O quarto envolvido fugiu no veículo utilizado pela quadrilha.

Imagens de câmeras do circuito interno de segurança do motel devem ser encaminhadas à polícia ainda nesta quarta. O caso deve ser registrado no 13º Distrito Integrado de polícia.

Luís Henrique Oliveira

EM TEMPO