Quadrilha arromba cofre vazio em agência dos Correios

Alcides Rodrigues da Chagas, 30 anos, Jotaci José Souza da Silva, 44, Rosinaldo Ribeiro dos Santos, 33, Josué Queiroz Meira, 32, e Edenilson de Almeida dos Santos, 46, foram presos por investigadores da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) oito horas após terem invadido uma agência dos Correios em uma tentativa frustrada de levar furtar dinheiro de dentro do cofre do estabelecimento, no município de Urucará, distante 260 quilômetros de Manaus.

O crime teria acontecido por volta das 2h do último domingo, mas os suspeitos não conseguiram ter acesso ao cofre e retornaram na madrugada de segunda-feira, quando arrobaram a porta da agencia e depois fizeram um buraco na parede da sala onde fica o cofre. Ao perceber que o cofre estava vazio o bando fugiu do local.

Jotaci, Rosinaldo, Josué e Edenilson foram detidos no quilometro 81 da rodovia AM-10, em Rio Preto da Eva, no momento em que tentavam retornar à capital. Alcides foi preso por policiais da 45ª Delegacia Interativa Comunitária de Polícia (DIP) na residência onde morava em Urucará.

De acordo com o titular da Derfd, delegado Adriano Felix, as investigações iniciaram por causa de uma denúncia anônima que de Jotaci havia sido visto pelas ruas do município.

“Nós sabíamos que era um indivíduo de alta periculosidade por ter cometido outros roubos semelhantes pelo Estado. A nossa equipe estava atenda sobre qualquer ação da quadrilha. Depois de sermos informados sobre o assalto, conseguimos interceptar parte do grupo na estrada e o delegado de Urucará nos auxiliou na prisão do último suspeito”, contou o delegado.

Jotaci já foi preso cinco vezes pelo crime de roubo. Em fevereiro de 2015 participou de um roubo a um caixa eletrônico situado nas dependências da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em Manaus. Dois meses depois de ser solto participou de outro roubo, dessa vez a uma agência bancaria do Banco do Brasil, no município de Manicoré.

Rosinaldo, e Josué também têm passagens por roubo. Edenilson já foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Com Alcides foram apreendidas as ferramentas usadas no crime.

O grupo foi autuado por furto qualificado e associação criminosa. Os cinco devem ser encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no km 8, da rodovia BR-174.

Daneil Landazuri

EM TEMPO