Quadrilha explode caixas eletrônicos de dois bancos no interior de SP

Uma quadrilha explodiu caixas eletrônicos de duas agências bancárias no centro de Araçariguama (53 km de São Paulo), na região metropolitana de Sorocaba, por volta das 5h desta quarta-feira (25).

Ao menos nove criminosos fortemente armados em três carros e uma moto explodiram caixas eletrônicos do Banco do Brasil na rua Coronel Joaquim Augusto e do Bradesco na rua da Penha.

Antes da ação, a quadrilha disparou vários tiros contra a base da PM que fica próxima às agências atacadas e jogou pregos na rua. Eles também dispararam vários atingiram contra um carro da corporação que estava estacionado. Nenhum PM ficou ferido.

A Polícia Militar não soube informar se os ladrões conseguiram levar o dinheiro dos caixas eletrônicos.

FolhaPress