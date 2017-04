Quadrilha especializada em roubo a ônibus é presa pela Rocam

Uma quadrilha suspeita de assaltar ônibus na cidade foi presa com três armas de fogo e mais 500 gramas de substância entorpecente nesta quinta-feira (27). A prisão ocorreu na Zona Norte de Manaus.

Viviane Souza do Nascimento, 18, Vandersom Silva e Silva, 22, Breno Caio dos Santos Brito, 20, e Victor Gabriel Fernandes, 18, foram presos após denúncia anônima recebida pela WhatsApp da Rocam.

Durante a ligação , o denunciante informou que na avenida Samaúma, em frente ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) no bairro Monte das Oliveiras, uma adolescente estaria portando uma arma de fogo.

Ao chegar ao local, a equipe constatou que Viviane estava de posse de um revolver calibre 38. Ela confessou que iria entregar a arma para os comparsas efetuarem roubos dentro de coletivos da cidade.

Viviane contou à polícia que seu marido, que não teve o nome revelado, era quem havia feito as negociações com a quadrilha. Ela estaria no local apenas para entregar a arma.

Após interrogatórios, ela entregou os outros comparsas. Vanderson foi encontrado uma arma calibre 36, Breno com aproximadamente 500 gramas de maconha, tipo skunk, e Victor com um revólver calibre 38, uma espingarda e mais uma porção de oxi.

Os cinco infratores foram conduzidos ao 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e ficarão a disposição da Justiça.

Laize Minelli

EM TEMPO