Quadrilha especializada em assaltar mercadinhos é presa em Manaus

Três homens foram presos, nesta sexta-feira (26), em Manaus, e um adolescente apreendido, todos suspeitos de praticar roubos a diversos mercadinhos na Zona Norte da capital amazonense. O mais recente deles teria acontecido no último sábado (20), na comunidade Riacho Doce, rendendo mais de R$ 8 mil aos bandidos, que ainda levaram a arma do segurança do local.

José Roque de Souza, 34, Robson Vasconcelos Bindá, 18 e Edenjackson Silva do Carmo, 42, foram detidos após investigações realizadas por policiais do 6º Distrito Integrado de Polícia (Dip), que buscavam solucionar ocorrências semelhantes e recorrentes de assaltos a estabelecimentos comerciais registradas na área. Com o quarteto foram encontradas duas armas de fogo, cinco munições intactas e três balaclavas.

A Polícia Civil informou que José Roque foi o primeiro a ser preso, no local onde trabalhava, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. Com ele os policiais ainda encontraram um revólver calibre 38, com numeração raspada. Após sua captura, os policiais tiveram informações do paradeiro dos outros três suspeitos. Os dois adultos restantes foram presos em diferentes pontos do bairro Educandos, também na Zona Sul. Em um terceiro endereço, no mesmo bairro, o adolescente foi apreendido pela equipe.

Para realizar os assaltos, eles alugavam carros. De acordo com o delegado titular, Jeff MacDonald, esse aluguel ocorria sempre às quintas-feiras. Vítimas também reconheceram os suspeitos durante as investigações.

A quadrilha foi apresentada nesta tarde, no 6º Dip, onde foi registrada a prisão e estão sendo realizados os procedimentos para apresentar dos quatro à Justiça. Os três homens serão autuados por roubo majorado e associação criminosa e serão encaminhados para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

Pela arma e a numeração suprimida, José Roque ainda vai responder por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e, por este crime, será encaminhado à audiência de custódia.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde será instaurado um Auto de Infração Social (AIS).

