Quadrilha envolvida em roubo a padaria é presa na Zona Norte

Quatro integrantes de uma quadrilha suspeita de assaltar a mão armada uma padaria e seus clientes na Praça 14, na Zona Sul, foram detidos na tarde desta sexta-feira (7). O quarteto foi capturado por uma equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), no Monte das Oliveiras, na Zona Norte. O grupo que responderá por roubo majorado é composto por cinco pessoas, uma delas continua foragida.

O auxiliar de pintor Josimar Ribeiro de Souza, 21, conhecido como ‘Bazuca’; o padeiro Mikael da Silva Rodrigues, 22, e Marcos Felipe Tavares Mota, 21, chamado de ‘FR’, foram interceptados no beco São Paulo. Thais da Silva Cavalcante, 20, foi surpreendida em sua residência, na rua Juazeiro.

O bando foi apresentado na tarde desta sexta-feira (7), durante coletiva de imprensa realizada às 14h, no prédio da especializada, no Parque das Laranjeiras, na Zona Centro-Sul de Manaus.

“O roubo que eles cometeram ocorreu na manhã desta quinta-feira (6), por volta das 9h. Na ocasião, Josimar, Mikael, Marcos e Igor Vasconcelos Barbosa, este último ainda foragido, entraram em uma panificadora localizada na Avenida Nhamundá, bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul, e anunciaram o delito. Os infratores, em posse de armas de fogo ameaçaram clientes e funcionários, levaram aparelhos celulares, documentos e dinheiro de clientes, além de uma motocicleta modelo Honda CG 125, de cor branca e placa PHG – 3477, pertencente a um funcionário do estabelecimento comercial”, explicou o delegado titular da Derfv, Péricles Nascimento.

Com a informação de que alguns infratores empreenderam fuga em um automóvel modelo Corsa Classic, de cor preta, a equipe deu início às diligências. Imagens captadas pelas câmeras do circuito interno de segurança do estabelecimento ajudaram na identificação dos quatro infratores, segundo a autoridade policial.

“Quando prendemos Mikael apreendemos com ele o carro usado na fuga, modelo Corsa Classic, de cor preta e placas PHG-0341, roubado no dia 1º de outubro deste ano. Além desse delito, ele também é investigado por outro roubo de veículo ocorrido em junho deste ano. Com Josimar foi apreendida uma pistola airsoft e com Marcos foram encontrados dois revólveres, sendo um calibre 38 e outro calibre 32, com cinco munições intactas”, explicou o delegado.

A delegada adjunta da Derfv, Sansha Sodré, explicou que o bando informou a localização de Igor, o quarto elemento do grupo, porém o infrator não estava no local indicado e permanece foragido. Os policiais civis seguiram até a casa de Thaís, namorada de Igor, e na garagem da residência dela encontraram a motocicleta levada da padaria no dia do crime, modelo Honda CG 125.

“Ao que parece esse bando vinha realizando uma sequência de roubos e pedimos a colaboração da sociedade para divulgar a imagem deles. Dessa forma, alguém que tenha sido vítima dos infratores, peço que nos procure na Derfv para formalizar a ocorrência. Todos eles, com exceção de Thaís, já têm passagem pela polícia por roubo majorado e furto de veículos. Eles roubavam carros para realizar outros roubos pela cidade. A motocicleta levada do funcionário da padaria iria ser desmanchada, para que eles pudessem vender as peças”, argumentou Sansha.

Josimar, Mikael e Marcos foram autuados em flagrante por roubo majorado e associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, o trio será conduzido à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde irá permanecer à disposição da Justiça. Thaís foi autuada em flagrante por receptação e associação criminosa. Após os procedimentos legais a jovem será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF).

