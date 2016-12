Quadrilha é presa por roubo e suborno a policiais

Três homens e uma mulher foram presos na noite do sábado (10) às 21h50, pelos policias da viatura 6380 pelos crimes de flagrante de receptação, porte ilegal de arma de fogo, formação de quadrilha e corrupção ativa.

Os policiais avistaram um veículo em atitude suspeita, na avenida Grande Circular 2, bairro Monte das Oliveiras, próximo a Norte Auto Peças, Zona Norte de Manaus.

Após efetuarem a abordagem a Anderson da Costa Marinho, 28, Carlos Victor da Silva Ribeiro, 19 e Esaú Gomes dos Santos, 19, foi constatado que o carro, um Corsa Classic de cor dourado, e placa PHH-8208, tinha restrição por roubo.

Durante a revista ao veículo, foram encontradas uma pistola de plástico tipo simulacro e outra calibre 380 com 6 munições, além de um tablet da marca Samsung, modelo Tab 3 e um celular Samsung Grand Duos.

A esposa de Anderson Marinho, Diomara Costa Pantoja, 24, ligou para o celular do mesmo, que já estava na delegacia e acabou sendo atendido pelos policiais. A mulher então, ao saber do flagrante, ofereceu a quantia de R$ 1000 reais como suborno para conseguir a liberação do marido, mas ao chegar até a delegacia acabou sendo presa por corrupção ativa.

A quadrilha, o veículo e o material apreendido foram apresentados no 15°Distrito Interativo Policial (DIP), onde o caso está registrado.

