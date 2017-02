Quadrilha é presa por roubar R$ 15 mil em butique na Zona Norte

Lucas Santos de Castro, 27, Diogo Andrade Ferreira, 27, Michael Medeiros, 29, foram presos na noite desta quarta-feira (22), por volta das 18h, em um lava-jato, localizado entre a avenida Carvalho Leal e rua Borba, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. Uma adolescente de 17 anos foi apreendida junto com o trio.

A quadrilha foi presa pela autoria do roubo ocorrido na tarde de hoje, por volta das 14h, em uma butique, localizada no bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte. Na ocasião, a menor de 17 anos e um dos infratores entraram na loja e se passaram por clientes para, então, anunciarem o assalto. Do local, foram levados cerca de R$ 10 mil em mercadorias e R$ 5 mil em espécie.

Segundo a proprietária do estabelecimento, uma empresária de 56 anos que prefere não ter o nome divulgado, o casal entrou no local dizendo estar interessado na compra de uma bolsa. “Eu abri a porta da loja para atendê-los. Eles entraram e pediram para ver bolsas, pois o homem queria presentear a namorada. Quando eu me virei, eles já estavam pegando os relógios que estavam no stand. Foi então que eu me assustei e percebi que estava sendo roubada”, relatou a empresária.

Ainda segundo a vítima, o casal estava muito nervoso e gritava o tempo todo para que fossem entregues toda a renda diária do estabelecimento. “Ele apontava a arma para mim enquanto a adolescente pegava bolsas na vitrine e enchia com perfumes importados, roupas de grife e relógios de marca. Eu fiquei desesperada. Eles gritavam tanto que a minha filha veio ver o que estava acontecendo, pois, a loja faz fundo para a nossa casa”, continuou explicando.

Ao perceber a ação dos criminosos, a filha, que estava acompanhada de duas crianças – uma de apenas 11 meses e outra de 2 anos de idade – ficou em estado de choque. “Eles estavam roubando tudo. As crianças começaram a chorar e eles gritavam mais ainda dizendo que se não fizéssemos parar de chorar, iriam matar a gente”, contou a filha da dona da butique.

Para concluir a ação criminosa, os infratores decidiram conduzir mãe, filha e as duas crianças para os fundos da loja, já acessando a casa da proprietária. Neste momento, o marido da empresária também foi rendido pela dupla. Todos foram trancados em um quarto da casa.

Após trancar a família, um terceiro comparsa entrou na casa e auxiliou na coleta da mercadoria. Do lado de fora da residência, o quarto individuo esperava, em um carro, os assaltantes. Todos fugiram e, quatro horas após o crime, foram presos enquanto tentavam comercializar os produtos roubados em um lava-jato no bairro Cachoeirinha.

De acordo com o aspirante a PM, Danilson Acefe, os policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) tiveram conhecimento do caso por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e realizavam buscas na área para tentar localizar o bando através da placa do veículo modelo Agile.

“Eles estavam juntos e tentavam vender a mercadoria. Realizamos a abordagem com cautela para não espantar nenhum deles e, assim, evitamos uma possível troca de tiros e até uma tentativa de fuga”, informou o PM. A ação contou ainda com o apoio dos Cabos PM Márcio e M. Sousa e dos soldados Pedro Moura e Fernando Lima, todos da 1ª Cicom.

O caso foi apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, posteriormente, encaminhado ao 6º DIP. Lucas, Diogo e Michael, foram autuados por roubo. A adolescente será encaminhada para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Parte do material apreendido foi resgatado com o bando, inclusive a quantia de, aproximadamente, R$ 1,5 mil em espécie. Um quinto integrante da quadrilha, que ainda não foi identificado, continua foragido.

Isac Sharlon

EM TEMPO