Quadrilha é presa por receptação e tráfico de drogas

Breno Calilo da Silva Lucena, 18, Bruno Souza da Silva, 22, e Keven Duarte Nunes, 19, envolvidos com o tráfico de drogas, corrupção de menores e receptação, foram presos em flagrante, nesta quinta-feira (6), no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Durante a ação, um adolescente de 17 anos, que estava com o trio, foi apreendido.

De acordo com o delegado titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), Péricles Nascimento, os quatro infratores estão envolvidos em roubos de carros e motos para praticarem arrastões pela capital. “Os indivíduos foram interceptados na Rua 5 do bairro Cidade de Deus, após os policiais receberem informações sobre a conduta dos elementos. Com eles foram apreendidas duas motocicletas com restrição de roubo, um simulacro de arma de fogo, uma porção de cocaína e sessenta e uma trouxinhas de oxi”, informou o delegado.

Breno, Bruno e Keven foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, corrupção de menores, receptação e associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, o trio será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Já o adolescente irá responder por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas, receptação e associação criminosa. Em seguida será levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde serão realizados os trâmites legais.

Com informações da assessoria