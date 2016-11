Quadrilha é presa enquanto preparava explosivo; grupo queria detonar caixa eletrônico no Jorge Teixeira

Dijair da Silva Tavares, 19, Alessandro Lima dos Santos, 21, Sérgio Henrique da Cruz Correa, 26, e Luiz Heverton Lacerda Reuvas, 29 anos, foram presos em flagrante no momento em que preparavam explosivos para detonar um caixa eletrônico, localizado no posto de combustível Atem da avenida Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O fato ocorreu por volta de 00h46 desta terça-feira (22).

Policiais Militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam realizando patrulhamento quando se depararam com os suspeitos em um veículo Fiat Fiorino, de cor branca, placa PHI-6338, preparando o artefato explosivo.

Ao avistarem a viatura, o quarteto empreendeu fuga. Iniciando uma perseguição, os policiais efetuaram alguns disparos no pneu traseiro dos carros dos suspeitos e os criminosos revidaram, disparando contra os PMs. Entretanto, logo foram interceptados e ninguém foi alvejado.

Com os quatro homens foram encontrados um revólver calibre 32 com seis munições deflagradas, um revólver calibre 38 com quatro munições deflagradas, além de uma banana de dinamite.

Os homens foram levados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram feitos os procedimentos cabíveis. O Grupamento de Manejo de Artefatos de Explosivos (Marte) foi acionado para neutralizar o material explosivo.

Portal EM TEMPO