Quadrilha é presa em quartel-general da FDN em Manaus

Seis pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido durante a operação Águia, realizada neste sábado (11), pela Polícia Militar do Amazonas (PM-AM). A ação resultou ainda na apreensão de drogas, coletes balísticos, armas de grosso calibre e munições. Segundo a polícia, o bando pertence à facção criminosa Família do Norte (FDN) e é suspeito de esquematizar uma série de crimes contra outros membros da facção por causa de disputa relacionadas ao tráfico de drogas.

Todos os envolvidos foram localizados pela polícia em uma casa no beco da Olaria, bairro Betânia, Zona Sul, após denúncia anônima. De acordo com o PM tenente Vilarindo, do grupo Força Tática, o local funcionava como “quartel-general” da FDN.

“As informações apontavam que o grupo participaria de uma festa de confraternização, na noite de sexta-feira (10) e madrugada de sábado (11), na rua e depois se reuniriam na residência para planejar a ação criminosa. Quando chegamos ao local, apreendemos o grupo e localizamos, na área interna do imóvel, munições, armas, coletes balísticos, drogas, balanças de precisão e rádio comunicadores”, informou Vilarindo.

Marcos Paulo Campos Barbosa, 22, Francisco Wanderlan Braga Araújo, 28, Bruno Santos de Goes, 24, Atila Bruno Vinhote de Araújo, 24, Jean Carlos Araújo de Aquino Júnior, 20, e Breno Woshington Martins Silva, 20, foram presos em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e posse de apetrechos de arma de fogo. Na ocasião, um adolescente de 17 anos, que estava na companhia do grupo, também foi apreendido.

No total, foram apreendidos cerca de 7 coletes balísticos, sendo um de uso exclusivo da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), duas pistolas de calibre .45 e 380, um carregador de submetralhadora, aproximadamente 2 kg de drogas, entre maconha e cocaína, dois rádios comunicadores de longa distância, celulares e três balanças de precisão.

De acordo com Vilarindo, as informações repassadas para a polícia são de que os criminosos estariam em crise e planejavam uma série de crimes contra pessoas também ligadas à FDN. “Essas pessoas que foram presas estavam se armando para dar reposta pra esse grupo rival, por causa de mortes que houve naquela área”, destacou o tenente da Força Tática que comandou a ação.

O caso foi apresentado à imprensa na tarde deste sábado (11), na sede do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul. Na segunda-feira (13) os seis maiores serão conduzidos para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Centro-Sul, onde a Justiça decidirá se eles continuam presos ou se responderão pelo crime em liberdade.

