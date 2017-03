Quadrilha é presa com drogas no Nova Cidade

Darcy Marques Bentes, 22; Éwerton Silva dos Santos, 26; Hálison Aroucha da Silva, 18, e Wandercley Lira dos Santos, 18, envolvidos com o tráfico de drogas no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, foram presos em flagrante, no fim da tarde desta quinta-feira (16), por policiais civis do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com o delegado titular do 9º DIP, Christiano Castilho, a equipe de investigação chegou até os infratores após receber denúncia anônima, informando que a quadrilha estaria comercializando entorpecentes na rua Pedra Grande, naquela região. Darcy, Éwerton, Hálison e Wandercley foram localizados em um terreno baldio.

“Ao chegarmos ao local nos deparamos com os infratores em um terreno baldio. Durante revista encontramos com eles 21 pinos de cocaína, 29 trouxinhas de maconha, 50 pedras de oxi e 50 trouxinhas de pasta base de cocaína, totalizando 150 trouxinhas de substâncias entorpecentes. Além disso, encontramos com eles R$ 50 em espécie”, explicou Castilho.

Darcy, Éwerton, Hálison e Wandercley foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após os procedimentos cabíveis no prédio da delegacia, os infratores serão conduzidos à Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul.

Com informações da assessoria