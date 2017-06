Quadrilha é presa com drogas em casa no Santa Etelvina

O caso foi registrado no 15º DIP – Divulgação/Rocam

Gleidson Costa Patani, 24, foi preso, na madrugada deste sábado (24), quando tentava fugir de uma abordagem policial de uma equipe da Rocam. Ele foi localizado em via pública, mas só foi interceptado após entrar em uma residência, situada no beco Curimatã da rua de mesmo nome, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. Na ocasião, outras três pessoas, que estavam dentro da casa, foram detidas. Todos os infratores têm envolvimento com o tráfico de drogas e a ação policial ocorreu após denúncia anônima.

De acordo com o capitão Renan Carvalho, da Rocam, ao entrar na residência para tentar se esconder, a ação de Gleidson acabou revelando que mais três pessoas estariam envolvidas com o crime de tráfico de drogas. “Quando entramos na casa, localizamos Danielly Santos do Nascimento, 19, José Janir da Silva Guimarães, 52, e um adolescente de 17 anos. No local apreendemos 31 trouxinhas de maconha, quatro porções de oxi, duas porções de maconha, duas porções de cocaína e duas balanças de precisão”, informou Carvalho, acrescentando que, aproximadamente, R$ 150 foram apreendidos.

Gledson, Danielly e José foram conduzidos para a sede do 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

