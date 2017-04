Quadrilha é presa com armas, munições e granada na Zona Leste

Uma ação policial da Rocam realizada, na noite desta sexta-feira (28), na Zona Leste de Manaus, apreendeu cerca de nove armas, além de munições e uma granada. Segundo a polícia, todo o material apreendido era utilizado pelo crime organizado, principalmente, em homicídios e para a segurança de traficantes.

Entre os materiais apreendidos estão uma escopeta calibre 12, quatro pistolas semi-automáticas, uma sub-metralhadora 9mm, conhecida como ‘macaquinha’, de uso restrito do Exército Brasileiro, e um revólver calibre 38. Na ocasião, cinco pessoas foram apreendidas. Os nomes dos suspeitos não foram revelados.

A ação policial faz parte da operação Águia, com ações de saturação em todas as zonas da cidade, com base nos índices criminais levantados pelo setor estatístico da Corporação e adotando as modalidades policiais de rotina.

O caso foi divulgado por volta das 21h, pela assessoria de comunicação da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) e deve ser apresentado na sede do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da Zona Norte. Até o momento, a PM-AM não divulgou maiores informações sobre o caso.

Isac Sharlon

EM TEMPO