Quadrilha é presa com 6 quilos de drogas e veículos de luxo

Edson Lopes da Silva, 31, Silvino Macedo Tanata, 43, Jona Den Abrahan Marinho Sanches, 37, e Carlos Alberto Vildosa, 26, foram presos pela polícia nesta segunda-feira (5), por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Tarumã.

A quadrilha foi presa em duas residências alugadas para uso exclusivo do tráfico de entorpecentes, localizadas na rua Antenor Landin, conjunto Hileia, bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Durante revista nos imóveis os policiais apreenderam três quilos de maconha, do tipo skunk, que estavam embaladas em canos de PVC escondidos no forro das residências. Ainda no local, foram apreendidos uma balança de precisão, documentos falsos e a quantia de R$ 1,7 mil, além de várias agendas utilizadas para contabilizar o lucro do comércio ilegal.

A ação policial resultou, ainda, na apreensão de dois veículos utilizados pelos infratores, sendo um modelo Pajero, de cor preta e placa NST-0932, com emplacamento de Fortaleza (CE) e outro modelo SD, de cor de branca e placa OAO-1051, que estava sendo utilizado por Edson. Durante a abordagem, Edson apresentou Carteira Nacional de Habilitação falsificada em nome de Darlison Pereira da Silva.

Segundo o delegado titular do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Rodrigo de Sá Barbosa, as investigações tiveram início há 4 dias, quando a equipe de investigação recebeu um telefonema anônimo com informações sobre os suspeitos. “Tínhamos a informação de que Silvino possuía uma granja no quilômetro 129 da rodovia AM-010, mas quando chegamos até o local informado percebemos que o infrator não estava lá. Então, na noite de quinta-feira nós realizamos diligências no conjunto Hileia e, durante campana, percebemos a ação suspeita dos infratores”, informou.

No interior de um dos veículos, os policiais apreenderam mais três quilos de maconha do tipo skunk. Segundo o delegado do 20º DIP, as investigações apontam indícios de que a droga pertença a Silvino, pois ele possui muitos patrimônios que eram utilizados para lavagem de dinheiro.

Em depoimento, os quatro infratores declaram que os dois veículos foram adquiridos como pagamento de dívidas referentes ao tráfico de drogas. Edson, Silvino, Jona, Carlos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Edson foi autuado também por uso de documento falso. Todos serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficarão à disposição da justiça.

Portal EM TEMPO

Com informações de Luís Henrique