Quadrilha é presa após trocar tiros com a polícia na Compensa

A quadrilha foi presa na rua Amazonas, bairro Compensa – Reprodução

Uma quadrilha foi presa, na noite desta segunda-feira (21), após trocar tiros com policiais militares na rua Amazonas, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Um dos suspeitos foi baleado na região dos glúteos, conhecida como “bumbum”. O fato aconteceu por volta das 22h.

De acordo com um morador, que prefere não ter o nome divulgado, os criminosos estavam em uma veículo de cor vermelha – modelo e placas não identificadas – quando foram interceptados por policiais.

“Quando eles viram que não dava mais para fugir, que estavam encurralados, desceram do carro e saíram correndo. Eles trocaram tiros com PMs. Um deles foi baleado no bumbum, outros três foram presos”, informou a testemunha.

O homem baleado foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde dele. Um quinto suspeito conseguiu fugir. “Ele entrou em um beco e a polícia não conseguiu pegar”, contou o morador.

Por telefone, os policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) confirmaram a prisão de três integrantes da quadrilha. O caso foi apresentado na sede do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região.

Isac Sharlon

EM TEMPO

