Quadrilha é presa após sequestro relâmpado em Manaus

Três rapazes foram presos e um adolescente apreendido, na noite desta terça-feira (28), por policiais militares, após perseguição policial na avenida do Turismo, Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Os quatro infratores foram denunciados pela autoria de um sequestro relâmpago, ocorrido mais cedo na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte da capital amazonense.

De acordo com a equipe de policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o grupo foi localizado após denúncia de populares.

“Fomos informados pela população de que infratores armados teriam roubado o carro de uma pessoa, que vamos preservar nome e idade, e, na ocasião, fizeram a vítima de refém durante a fuga. Rapidamente todas as viaturas da região foram acionadas e saímos em diligências atrás do veículo”, informou um PM.

O veículo, modelo Pálio, de cor cinza e placas ASN-1645, onde a quadrilha estava com a vítima, foi localizado ainda na avenida Torquato Tapajós, a poucos quilômetros do local do sequestro. No momento, ao perceberem a presença da polícia, os infratores empreenderam fuga e teve início uma perseguição policial.

Na ocasião, os criminosos seguiram pela avenida do Turismo, mas abandonaram o veículo com a vítima após colidirem com um poste de iluminação pública. O poste tombou por cima do carro e o veículo ficou inutilizável pelos criminosos.

“Após o acidente, os suspeitos fugiram em direção dabmata e houve troca de tiros. Dois foram baleados. Eles foram presos a poucos metros do carro e apreendemos duas armas de fogo”, revelou a equipe da 20ª Cicom.

Todos os infratores foram apresentados na sede do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da área, onde o caso foi registrado. Os três maiores de idade, que não tiveram os nomes revelados, vão responder pelos crimes de sequestro e roubo. O adolescente será encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). A vítima foi libertada e está em estado de choque, segundo informou a polícia.

Isac Sharlon

EM TEMPO