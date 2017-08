Quadrilha é presa após roubar passageiros de ônibus no Tancredo Neves

Uma dupla identificada como David Carlos Souza Araujo, de 20 anos, e Jerson Silva Sales, de 19 anos, foi presa acusada de assaltar um ônibus da linha 091, na avenida Batrum, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus, na noite desta segunda-feira (28). Um adolescente de 16 anos, que acompanhava os assaltantes, também foi apreendido.

De acordo com a Polícia, o grupo assaltou um ônibus da linha 091, na avenida Batrum, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Após o assalto, o trio fugiu levando o dinheiro e pertences das vítimas.

“Durante as buscas, os três suspeitos foram vistos correndo com bolsas femininas, ainda nas proximidades de onde ocorreu o assalto. Eles foram detidos com dois simulacros de arma de fogo. Os pertences das vítimas foram recuperados”, contou um policial.

David e Jerson foram encaminhados ao 14o DIP, onde o caso foi registrado. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Daniel Landazuri

EM TEMPO