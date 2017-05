Quadrilha é presa após roubar casa e amarrar moradores

Duas pessoas foram presas e duas adolescentes apreendidas após participarem de um roubo a residência, na noite desta quarta-feira (25), no Parque Continental II, em Guarulhos, na grande São Paulo.

Três mulheres -entre elas as duas jovens- e três homens invadiram o imóvel por volta das 20h e amarraram os moradores.

Segundo o tenente Panesi, do 15º Batalhão da Polícia Militar de Guarulhos, a quadrilha pegou vários pertences de valor da casa e colocou os objetos dentro do carro da família. Três homens fugiram com o carro, e uma mulher e as duas adolescentes foram embora a pé.

Após o crime, as vítimas comunicaram a PM do ocorrido, que iniciou rondas pela região do Parque Continental e localizou as três mulheres.

Ao serem interrogadas, as suspeitas acabaram contando para onde os objetos foram levados pelos três homens.

Os policiais foram a uma favela conhecida como Joana D’arc, na região do Jaçanã, zona norte de São Paulo, e encontraram vários objetos roubados pela quadrilha em quatro barracos. Um homem foi preso no local.

Foram recuperados, além do carro das vítimas, joias, produtos eletrônicos, celulares e dinheiro.

Dois homens que participaram do roubo ainda estão foragidos, mas já foram identificados pela polícia.

O casal e as duas menores foram conduzidos ao 73º Distrito Policial, do Jaçanã, onde foram reconhecidas pelas vítimas.

FolhaPress