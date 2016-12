Quadrilha é presa após assaltar representante da Hinode em Manaus

Após assaltarem uma loja da Hinode, um salão de beleza e uma lanchonete em todo mês de novembro, cinco pessoas foram presas e três adolescentes apreendidos pela polícia. Dorian Moreira Cavalcanti Junior, 29, que é representante Hinode, e os comparsas Joseph Souza do Nascimento, 23, João Anderson Paulino de Carvalho, 20, Antony Castro de Carmo, o ‘Pará’, 18, e a namorada dele, Jeniffer Kerolem Matos Gonçalves, 22, foram presos na tarde da última quarta-feira (30), na avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste.

Três adolescentes, sendo duas meninas de 16 e 17 anos e um menino de 17 anos, também foram apreendidos na ação. De acordo com as investigações, o alvo da quadrilha era a franquia da Hinode, uma vez que Dorian sabia como funcionava a loja e a chegada do dinheiro. Os suspeitos chegaram a roubar R$ 90 mil somando todos os assaltos que cometeram e usaram o dinheiro em casas de forró e flutuantes na cidade.

Conforme a Polícia Civil, as investigações iniciaram dia 10 do mês passado, após o bando roubar R$ 20 mil e joias do estabelecimento comercial. Em seguida, dia 18 do mesmo mês, os criminosos roubaram R$ 60 mil da Hinode, localizada no bairro Cidade Nova, Zona Norte, e dia 29, os suspeitos roubaram R$ 10 mil da mesma franquia. Ainda segundo a polícia, os suspeitos agiam com muita violência, agrediam e amarravam os funcionários antes de efetuarem o roubo.

Segundo Adriano Félix, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), os criminosos sempre chegavam divididos em casais, assaltavam e fugiam em um veículo.

“Em todos os assaltos, o ‘João’ chegava de paletó e óculos para ninguém desconfiar. Eles foram presos quando se preparavam para praticar outro assalto à uma loja da franquia. Dois dos suspeitos ficavam fora da loja para olhar a movimentação e avisar os comparsas, caso percebessem a presença da polícia”, informou.

A quadrilha foi autuada por tentativa de roubo, associação criminosa e corrupção de menores. Eles foram indiciados por roubo à lojas e salões de beleza. Os adolescentes vão responder pelo ato infracional de tentativa de roubo e roubo.

