Quadrilha é presa acusada de matar empresário e agenciar encontros com adolescentes

Suspeitos agenciavam encontros de adolescentes com empresários – Foto: Ana Sena

Após investigações, um trio identificado como Leonardo Marinho Araújo, de 22 anos, Nicholas dos Santos Lima, 20 anos e Jéferson Marques da Silva, de 18 anos, foi preso. Eles são acusados de serem autores do latrocínio do empresário José Ronan de Paiva, 58, ocorrido no último dia 19 de abril deste ano, no bairro Nova Esperança, Zona Oeste. Uma adolescente de 17 anos também foi apreendida, suspeita de participação no caso. Os suspeitos foram presos na manhã da última terça-feira (13), no beco caixa d’água, bairro Alvorada, mesma zona.

Segundo a Polícia, a adolescente, acompanhada de Nicholas, planejaram o crime. Eles marcaram um encontro com a vítima, para que a moça fizesse um programa com ele. A princípio, segundo os depoimentos, não havia intenção de matar o empresário, porém ele foi baleado nas costas, após reagir ao assalto e tentar acelerar o carro.

Conforme o titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), Adriano Félix, na quadrilha, Nicholas recrutava adolescentes para se prostituirem com empresários. Além de agenciarem os encontros, os acusados eram envolvidos com roubos a estabelecimentos comerciais. “A adolescente marcou um encontro com o empresário, que ao chegar no local, foi abordado por Jéferson e Leonardo, que anunciaram o assalto. A vítima reagiu e foi baleada.

“Os acusados confessam o crime, afirmam que não tinham a intenção de matar. Segundo eles, o crime foi premeditado pela menor e pelo Nicholas. Ainda não sabemos quantos encontros essa menor já participou com empresários e se há mais vítimas de roubos dessa quadrilha”, disse o delegado.

Os acusados foram autuados por latrocínio e a adolescente encaminhada a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI)

